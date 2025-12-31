Moraes mantém prisão de Alan Diego dos Santos, condenado por bomba no aeroporto de Brasília

247 - O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes decidiu nesta terça-feira (30) manter a prisão preventiva de Alan Diego dos Santos Rodrigues, condenado por tentar instalar uma bomba no eixo de um caminhão-tanque estacionado próximo ao Aeroporto Internacional de Brasília, em 24 de dezembro de 2022.

A 10ª Vara Federal do Distrito Federal condenou Alan Diego, Wellington Macedo e George Washington a 5 anos e 4 meses de prisão em regime fechado pelos crimes de explosão e incêndio. Após a decisão, em maio de 2023, investigadores encaminharam o caso ao STF para avaliar possíveis crimes contra o Estado Democrático de Direito.

Em dezembro de 2025, a Primeira Turma do STF aceitou a denúncia oferecida pela Procuradoria-Geral da República (PGR) e, em sessão virtual, tornou Alan réu pelos crimes mais graves, como tentativa de golpe de Estado e associação criminosa armada.

Em outubro de 2025, o ministro do STF Alexandre de Moraes negou um pedido de liberdade apresentado pela defesa, sob a justificativa de que a fuga do réu foi a justificativa para a prisão preventiva. O magistrado recordou que Alan Diego fugiu de Brasília (DF) depois do ataque e foi preso em junho de 2025, no Mato Grosso.