Moraes autoriza visitas regulares de filhos a Jair Bolsonaro na PF

247 - O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), autorizou a concessão de visitas permanentes a Jair Bolsonaro (PL) por parte de seus filhos e familiares próximos enquanto ele permanece detido na Superintendência da Polícia Federal, em Brasília. A medida estabelece dias e horários fixos para os encontros, que poderão ocorrer sem necessidade de autorização individual prévia.

De acordo com o despacho desta sexta-feira (2), estão autorizados a visitar Bolsonaro o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ), o ex-vereador Carlos Bolsonaro, o vereador Jair Renan Bolsonaro (PL-SC), além de Laura Firmo Bolsonaro e Leticia Firmo da Silva, enteada do ex-presidente.

As visitas poderão acontecer às terças e quintas-feiras, das 9h às 11h, de forma individual. Até então, os encontros já vinham sendo realizados nesses mesmos dias, mas dependiam de liberações específicas do ministro Alexandre de Moraes a cada solicitação apresentada pela defesa.

Ficou de fora da autorização o ex-deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL-SP), que atualmente reside nos Estados Unidos. No mês anterior, a ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro já havia obtido autorização semelhante para visitar o marido de forma permanente.

Mais cedo, a defesa de Jair Bolsonaro havia protocolado pedido específico para a visita de Carlos Bolsonaro na próxima terça-feira, o que acabou sendo contemplado pela decisão mais ampla do STF. O ex-presidente retornou à Superintendência da Polícia Federal na quinta-feira (1), após permanecer uma semana internado em um hospital, onde passou por diversos procedimentos médicos.

Jair Bolsonaro cumpre pena de 27 anos e três meses de prisão, imposta por tentativa de golpe de Estado e outros quatro crimes, conforme decisão judicial já proferida.