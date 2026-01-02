Bolsonaro retorna à prisão e solicita autorização para visita de Carlos

247 - Jair Bolsonaro (PL) está novamente preso na Superintendência da Polícia Federal, em Brasília, após receber alta hospitalar nesta quinta-feira (1º). Internado desde 24 de dezembro, ele passou por uma cirurgia para correção de hérnias e por procedimentos médicos adicionais para tratar um quadro intenso de soluços, todos realizados com autorização judicial.

A defesa do ex-presidente protocolou no Supremo Tribunal Federal (STF) um pedido para a realização de uma visita familiar. Os advogados solicitaram ao ministro Alexandre de Moraes autorização para que Bolsonaro receba o filho Carlos Bolsonaro na próxima terça-feira (6).

De acordo com a defesa, o pedido foi apresentado um dia após a alta médica e o retorno do ex-presidente à prisão. Bolsonaro cumpre pena de 27 anos e 3 meses por tentativa de golpe e estava temporariamente fora da unidade prisional para tratamento de saúde em um hospital privado da capital federal.

O requerimento encaminhado ao STF é assinado pelos advogados Celso Vilardi, Paulo Cunha Bueno e Daniel Tesser. No documento, a defesa formaliza o pedido de forma direta: "JAIR MESSIAS BOLSONARO, já qualificado nos autos em epígrafe, por seus advogados que esta subscrevem, vem, respeitosamente, à presença de Vossa Excelência, requerer seja autorizada a visita de seu filho Carlos Nantes Bolsonaro, a ser realizada na próxima terça-feira, dia 06".