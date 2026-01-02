Bolsonaro acerta quadra na Mega da Virada em bolão com o irmão

247 - No mesmo dia em que recebeu alta hospitalar após mais de uma semana internado, o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) ganhou a quadra da Mega da Virada de 2026 em um bolão feito com o irmão, Renato Bolsonaro, e um assessor. A aposta premiada foi registrada na quinta-feira (1º.jan.2026), data do sorteio especial de fim de ano.

A informação foi publicada pelo site Poder360 e detalha que, ao deixar o hospital, Bolsonaro retornou à cela da Polícia Federal, onde cumpre pena de 27 anos e 3 meses por tentativa de golpe de Estado. A aposta conjunta chamou atenção nas redes sociais após Renato divulgar a cartela com os números escolhidos pelo grupo.

Segundo a publicação, o jogo continha as dezenas 06, 13, 21, 22, 32 e 59. Desses números, o bolão acertou quatro: 13, 21, 32 e 59. Um dos acertos foi o 13, número tradicionalmente associado ao PT, partido do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. O valor gasto na aposta foi de R$ 18, conforme aparece na imagem compartilhada por Renato.

Na postagem, Renato Bolsonaro celebrou o resultado. “Começamos o ano de 2026 com sorte! Acertamos a quadra em um bolão da mega da virada. Esse bolão eu fiz junto com Mosart e Jair Bolsonaro”, escreveu. Ao Poder360, ele informou que o prêmio total foi de R$ 216, a ser dividido igualmente entre os três participantes, resultando em R$ 72 para cada um.

Renato também afirmou que as apostas em grupo fazem parte da rotina da família. “Todo ano a gente joga. Fazemos sempre bolão eu, meu irmão, o Mozart e um cunhado meu. Eu que organizo sempre o bolão. Ano passado a gente jogou e também ganhamos a quadra. Dessa vez não saiu o 22, mas em 2026 pode anotar que o 22 vai ganhar”, declarou.

De acordo com as regras da Caixa Econômica Federal, responsável pelas loterias no Brasil, prêmios de até R$ 2.259,20 podem ser retirados em casas lotéricas credenciadas ou em agências da Caixa. Valores superiores a esse limite devem ser sacados exclusivamente nas agências do banco, mediante apresentação de documento oficial com foto e comprovante da aposta. Em apostas do tipo bolão, a divisão do prêmio ocorre automaticamente conforme o registro feito no volante.