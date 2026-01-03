Aécio Neves: 'o PSDB repudia a invasão dos EUA contra a Venezuela'

247 - O presidente nacional do PSDB, Aécio Neves (MG), divulgou neste sábado (3) uma nota para afirmar que o partido “repudia a invasão” dos Estados Unidos contra a Venezuela. De acordo com o texto assinado pelo deputado federal, “a violação da soberania de um país e o uso da força como instrumento político são inaceitáveis e não podem ser legitimados sob nenhuma circunstância”.

“O respeito à autodeterminação dos povos é um valor essencial para todas as nações que defendem a democracia, a paz e o direito internacional. Democracia, soberania e liberdade são princípios inegociáveis”, continuou.

"Essa posição não implica, em hipótese alguma, qualquer apoio ou complacência com o regime autoritário de Nicolás Maduro. A Venezuela vive há anos sob uma ditadura que suprimiu liberdades, destruiu instituições, empobreceu sua população e provocou uma grave crise humanitária que forçou milhões de venezuelanos a deixarem o país”, complementou.

Segundo a nota, “é preciso também registrar que a deterioração política, econômica e social da Venezuela foi ignorada por anos pelos governos brasileiros do PT". "Em nome de alinhamentos ideológicos, essas gestões fecharam os olhos para os abusos do regime e abandonaram o compromisso com a democracia na região”, acrescentou.

“O PSDB reitera seu apoio às forças democráticas venezuelanas e defende uma saída pacífica, negociada e legítima para a crise, conduzida pelos próprios venezuelanos. Ao mesmo tempo, alerta para a necessidade de vigilância da comunidade internacional para que os interesses estratégicos e as riquezas do país pertençam, soberanamente, ao seu povo e não sejam explorados por regimes autoritários ou interesses externos".