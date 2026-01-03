África do Sul defende reunião emergencial do conselho de segurança da ONU
De acordo com o país presidido por Cyril Ramaphosa, o ataque dos EUA à Venezuela representa uma "violação manifesta da Carta das Nações Unidas"
247 - O Departamento de Relações Internacionais da África do Sul pediu neste sábado (3) uma sessão do Conselho de Segurança da ONU depois dos ataques dos Estados Unidos contra a Venezuela.
“A África do Sul conclama o Conselho de Segurança da ONU, órgão mandatado para manter a paz e a segurança internacionais, a se reunir com urgência para tratar desta situação”, diz a nota.
“A África do Sul considera essas ações uma violação manifesta da Carta das Nações Unidas, que determina que todos os Estados-membros se abstenham da ameaça ou do uso da força contra a integridade territorial ou a independência política de qualquer Estado”, acrescentou.