Em nota, Itamaraty diz que monitora fronteira com a Venezuela

247 – Em nota oficial divulgada neste sábado, 3 de janeiro, o Ministério das Relações Exteriores (Itamaraty) informou que o governo brasileiro acompanha de perto os recentes acontecimentos na Venezuela e reforçou que a fronteira do Brasil com o país vizinho segue sob monitoramento. O comunicado relata que o presidente da República coordenou, pela manhã, uma reunião de alto nível para discutir a situação e alinhar medidas de acompanhamento.

De acordo com o texto publicado pelo Itamaraty, participaram da reunião o Ministro das Relações Exteriores, o Ministro da Defesa, o Ministro-Chefe da Casa Civil, o Ministro-Chefe da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República, além de representantes da Secretaria de Relações Institucionais e do Ministério da Justiça e Segurança Pública. A convocação do encontro evidencia a preocupação do governo com os desdobramentos da crise e com possíveis reflexos na região de fronteira.

A nota destaca que, na ocasião, o presidente reiterou os termos de uma postagem divulgada na manhã deste sábado, reforçando a posição do governo brasileiro diante do agravamento do cenário venezuelano. O conteúdo do comunicado não detalha os termos da postagem, mas enfatiza que a condução do tema segue centralizada no Palácio do Planalto, com participação dos ministérios diretamente envolvidos.

No campo da segurança, o Itamaraty informou que o Ministro da Defesa indicou não haver movimentação anormal na fronteira do Brasil com a Venezuela, embora o governo mantenha o monitoramento permanente da região. O ministro também relatou estar em contato com o governador de Roraima, estado que concentra o principal ponto de passagem terrestre e que historicamente é o primeiro a sentir os impactos humanitários e de segurança quando há instabilidade no país vizinho.

O comunicado também aponta que o ministro das Relações Exteriores relatou os contatos mantidos com seus homólogos nas últimas horas e afirmou que, até o momento, não há notícia de brasileiros entre possíveis vítimas dos ataques relacionados aos acontecimentos recentes. A informação é relevante diante do histórico de circulação de pessoas na região de fronteira e da presença de brasileiros na Venezuela.

Ainda segundo a nota, o ministro informou estar em permanente contato com a Embaixada do Brasil na Venezuela para acompanhar a situação interna e reunir informações atualizadas sobre o cenário político e de segurança. Esse acompanhamento é estratégico para orientar decisões do governo e, se necessário, apoiar medidas de proteção consular.

O governo federal também informou que uma nova reunião está prevista para o final da tarde deste sábado, com o objetivo de atualizar o quadro e revisar as ações em curso. A expectativa é que o Planalto mantenha a articulação entre Defesa, Itamaraty, Justiça e demais áreas para avaliar eventuais riscos e responder rapidamente a qualquer alteração na situação.

A mobilização do governo Lula ocorre em um momento em que a crise na Venezuela volta a gerar preocupação regional. Para o Brasil, o tema envolve tanto o compromisso com a estabilidade na América do Sul quanto a necessidade de garantir segurança e capacidade de resposta em áreas sensíveis, como a fronteira Norte e o acolhimento de pessoas em situação de vulnerabilidade.