“Que filho da puta desgraçado esse Trump”, diz Luana Piovani

247 - A atriz Luana Piovani criticou os ataques determinados pelo governo do atual presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, contra a Venezuela, governada por Nicolás Maduro.

Em declaração pública, a artista afirmou: “O Trump sequestrou o Maduro. Como é que um presidente sequestra o outro? Que filho da p*t4 esse Trump desgr4çado. Eu detesto o Maduro, mas você não vai na casa dos outros e mata o dono da casa”.

Segundo informações da agência Reuters, com base em autoridades venezuelanas, a ofensiva dos Estados Unidos contra a Venezuela teria como objetivo assumir o controle do petróleo e dos recursos minerais do país. De acordo com a reportagem, as autoridades afirmam que Washington não conseguirá obter domínio sobre essas riquezas.

Nos últimos meses, os Estados Unidos têm empregado reiteradamente suas Forças Armadas para destruir embarcações no Mar do Caribe que seriam, segundo o governo norte-americano, utilizadas no transporte de drogas.

As autoridades dos EUA alegam que essas operações visam “combater a criminalidade transnacional”. Posteriormente, o atual presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, declarou que o país está preparado para atacar traficantes de drogas não apenas no mar, mas também em terra.