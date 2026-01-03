Trump é uma ameaça para o mundo, diz Maria do Rosário

247 - A deputada federal Maria do Rosário (PT-RS) criticou os ataques dos Estados Unidos à Venezuela e declarou que o presidente Donald Trump “ameaça o mundo”.

“Está saqueando – roubando a Venezuela! Trump diz que ‘os EUA vão administrar o país’. Com que legitimidade? Afirma também que ‘uma grande empresa norte-americana vai gerenciar o petróleo da Venezuela’. E conclui com ameaça a todos os governos do mundo. Quem os desafie pode acabar como o governo da Venezuela. Inaceitável. O governo Trump é um perigo para o mundo”, escreveu a parlamentar na rede social X.

Segundo relatos de testemunhas ouvidas pela Reuters e imagens divulgadas nas redes sociais, explosões, aeronaves e uma intensa fumaça preta foram observadas em Caracas a partir das 2h da manhã (3h em Brasília), por aproximadamente 90 minutos.

Os Estados Unidos acusam o governo de Nicolás Maduro de comandar um “narcoestado” e de ter fraudado a eleição de 2024, que a oposição afirma ter vencido de forma expressiva. Maduro, que sucedeu Hugo Chávez e assumiu a presidência em 2013, sustenta que Washington busca controlar as reservas de petróleo venezuelanas, consideradas as maiores do mundo.

De acordo com o histórico citado, Washington não realizava uma ação tão direta na América Latina desde a invasão do Panamá, em 1989, quando os EUA derrubaram o líder militar Manuel Noriega sob acusações semelhantes.