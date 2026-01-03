Gleisi considera vergonhosa a oposição que celebra agressão à América do Sul

247 - A ministra da Secretaria de Relações Institucionais (SRI), Gleisi Hoffmann, criticou neste sábado (3) a comemoração de alguns políticos oposicionistas ao governo Lula (PT) após o ataque dos Estados Unidos contra a Venezuela.

“É simplesmente vergonhoso que a oposição de extrema-direita tente se aproveitar dessa maneira da crise venezuelana, que ameaça a estabilidade de todo o continente”, escreveu a ministra na rede social X.

De acordo com a titular da SRI, “A euforia de Ratinho Junior e outros bolsonaristas com a invasão da Venezuela pelos EUA não tem nada a ver com defesa da democracia. Ao contrário, reflete o desejo de uma intervenção estrangeira no Brasil, contra a nossa democracia”.

A ministra afirmou que os ataques contra a soberania de um determinado país também “era o projeto do traidor Eduardo Bolsonaro, com o tarifaço e as sanções da Magnitsky, que fracassou e foi repudiado pela sociedade brasileira”.

Ratinho Jr, Ronaldo Caiado, Romeu Zema e Flávio Bolsonaro

O governador do Paraná, Ratinho Junior (PSD), parabenizou Trump “pela brilhante decisão de libertar o povo da Venezuela, um povo que estava sendo oprimido há décadas por tiranos antidemocráticos”. “Viva a liberdade! Viva a democracia! Viva a Venezuela!”.

O governador de Goiás, Ronaldo Caiado (União), também se pronunciou. “Que este 3 de janeiro entre para a história como o dia da libertação do povo venezuelano, oprimido há mais de 20 anos pela narcoditadura chavista. Que a democracia, a liberdade e a prosperidade se instalem no país”.

Outro comentário partiu do governador de Minas Gerais, Romeu Zema (Novo). “Que a queda de Maduro sirva para que o povo venezuelano finalmente reencontre paz, estabilidade e o caminho do desenvolvimento”.

O senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) disse que este 3 de janeiro é “o início de uma nova era para o povo venezuelano e para toda a América Latina”.

