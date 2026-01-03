Bernie Sanders critica Trump e faz cobranças ao Congresso dos EUA

247 - O senador Bernie Sanders (Partido Democrata) publicou neste sábado (3) uma nota para condenar os ataques dos Estados Unidos contra a Venezuela. Segundo o parlamentar, Donald Trump “voltou a demonstrar seu desprezo pela Constituição e pelo Estado de Direito”.

“O presidente dos Estados Unidos não tem o direito de tomar unilateralmente este país para si. Os Estados Unidos não têm o direito, como Trump afirmou nesta manhã, de ‘administrar’ a Venezuela. O Congresso deve aprovar imediatamente uma Resolução de Poderes de Guerra para encerrar essa operação militar ilegal e reafirmar suas responsabilidades constitucionais”, escreveu Sanders.

“O ataque de Trump à Venezuela tornará os Estados Unidos e o mundo menos seguros. Essa violação descarada do direito internacional dá sinal verde a qualquer nação do planeta que deseje atacar outro país para tomar seus recursos ou mudar seus governos”.

De acordo com o texto, “Trump e sua administração frequentemente afirmaram que querem reviver a Doutrina Monroe, alegando que os Estados Unidos têm o direito de dominar os assuntos do hemisfério”.

“Eles falaram abertamente sobre controlar as reservas de petróleo da Venezuela, as maiores do mundo. Isso é imperialismo explícito. Recorda os capítulos mais sombrios das intervenções dos EUA na América Latina, que deixaram um legado terrível. Isso deve e precisa ser condenado pelo mundo democrático”, continuou.

“Trump fez campanha à Presidência com a plataforma ‘America First’. Ele afirmou ser o ‘candidato da paz’. Em um momento em que 60% dos americanos vivem de salário em salário, em que nosso sistema de saúde está entrando em colapso, em que as pessoas não conseguem pagar moradia e em que a inteligência artificial ameaça milhões de empregos, é hora de o presidente se concentrar nas crises que este país enfrenta e pôr fim a esse aventureirismo militar no exterior. Trump está falhando em seu trabalho de ‘administrar’ os Estados Unidos. Ele não deveria estar tentando ‘administrar’ a Venezuela”.