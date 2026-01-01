Viaturas da PF chegam a hospital após Moraes negar prisão domiciliar a Bolsonaro

247 - Carros da Polícia Federal (PF) se mobilizaram nesta quinta-feira (1) e entraram na garagem do hospital DF Star, em Brasília (DF), onde Jair Bolsonaro foi internado em 24 de dezembro. Um dia depois ele foi submetido a uma cirurgia de hérnia inguinal.

Os agentes da PF fizeram o deslocamento após o ministro do Supremo Tribunal Federal Alexandre de Moraes negar o pedido feito pela defesa de Bolsonaro para que o político da extrema-direita cumpra a prisão domiciliar.

Em 2025, o STF condenou o ex-mandatário a 27 anos de detenção no inquérito da trama golpista. A Corte emitiu 29 condenações à prisão na investigação sobre a trama golpista.

Bolsonaro respondeu por cinco crimes - golpe de Estado, organização criminosa armada, tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, deterioração de patrimônio tombado, e dano qualificado pela violência.

URGENTE!!! Carros da PF acabam de entrar no hospital DF Nova Star para PRENDER BOLSONARO!!!



2026 começou EXCELENTE!!



GRANDE DIA!!! QUINTOOOUUUU pic.twitter.com/0Z5Fqg7SZq — Thiago dos Reis 🇧🇷 (@ThiagoResiste) January 1, 2026



