Carlos insinua que missão de Alexandre de Moraes é matar Jair Bolsonaro

247 - O ex-vereador Carlos Bolsonaro (PL) reagiu nesta quinta-feira (1) à decisão do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), que negou o pedido de prisão domiciliar humanitária apresentado pela defesa de Jair Bolsonaro (PL). Em tom grave, o filho do ex-presidente insinuou que a medida teria como objetivo final colocar em risco a vida do pai, em meio ao debate sobre seu estado de saúde no período pós-operatório.

A manifestação foi publicada por Carlos Bolsonaro em suas redes sociais, onde ele comentou diretamente a decisão do STF. Na postagem, o ex-vereador criticou a manutenção da custódia de Jair Bolsonaro na Superintendência da Polícia Federal e questionou os fundamentos adotados pelo ministro Alexandre de Moraes. “Moraes acaba de negar a prisão domiciliar de Jair Bolsonaro, mesmo diante de todas as condições de saúde expostas nos últimos dias e precedentes apresentados pelos advogados do meu Pai”, escreveu.

Na sequência, Carlos avançou nas acusações ao sugerir a existência de uma intenção deliberada por trás da decisão judicial. “Qualquer pessoa de bom senso sabe qual é a missão dada, que precisa ser cumprida, e desde quando ela foi emitida pela primeira vez…”, afirmou, sem apresentar provas ou detalhar a quem atribui a suposta missão mencionada.

A declaração ocorre após o STF reiterar que não há agravamento do quadro clínico de Jair Bolsonaro e que todas as recomendações médicas podem ser atendidas nas dependências da Polícia Federal, incluindo acompanhamento médico permanente e acesso aos profissionais responsáveis por seu tratamento.