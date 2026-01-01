Flávio ataca Moraes e acusa ministro de praticar tortura contra Bolsonaro

247 - O senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ), pré-candidato à Presidência da República, fez duras críticas nesta quinta-feira (1) ao ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), após a decisão que manteve Jair Bolsonaro (PL) em regime fechado na Superintendência da Polícia Federal, negando o pedido de prisão domiciliar humanitária apresentado pela defesa.

A manifestação de Flávio foi publicada em suas redes sociais e ocorre após o STF reafirmar que não há elementos novos que justifiquem a mudança do entendimento anterior. Na postagem, o senador acusou Moraes de agir com sarcasmo e atribuiu à decisão caráter de punição deliberada contra seu pai. “Até quando Moraes terá procuração para praticar a tortura?”, escreveu.

Na sequência, Flávio Bolsonaro questionou a avaliação feita pelo ministro sobre o estado de saúde do ex-presidente e criticou a interpretação do laudo médico apresentada na decisão judicial. “Em mais uma decisão cheia de sarcasmo, dizendo que saúde de Bolsonaro ‘melhorou’, o laudo médico é claro em apontar que ele precisa de cuidados permanentes que não podem ser garantidos numa prisão – existe até o risco de AVC em função das complicações em sua saúde”, afirmou.

O senador também dirigiu um ataque direto ao ministro do STF ao comentar o documento médico anexado pela defesa. “Leia o laudo, ser abjeto!”, escreveu Flávio Bolsonaro, elevando o tom da crítica.

A declaração ocorre após Alexandre de Moraes sustentar que não houve agravamento do quadro clínico de Jair Bolsonaro e que todas as prescrições médicas podem ser cumpridas nas dependências da Polícia Federal, com acompanhamento médico permanente.