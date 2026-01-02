Supremo decide manter Filipe Martins preso após audiência de custódia

247 - O Supremo Tribunal Federal (STF) decidiu nesta sexta-feira (2) manter a prisão preventiva de Filipe Martins, que passou por audiência de custódia. O ex-assessor de relações internacionais na gestão de Jair Bolsonaro (PL) foi condenado a 21 anos de prisão pela participação na trama golpista.

A juíza auxiliar do gabinete do ministro do STF Alexandre de Moraes, Flávia Martins de Carvalho conduziu a audiência por videoconferência. A audiência de custódia serve para verificar se a prisão foi feita pelos policiais cumprindo as normas legais.

A Polícia Federal (PF) prendeu Martins por descumprimento de medidas cautelares. De acordo com investigadores, Martins usou o LinkedIn mesmo após uma decisão que determinava o não uso de qualquer rede social.

O advogado Jeffrey Chiquini negou que o ex-assessor tenha violado algumas medidas determinadas pelo ministro Alexandre de Moraes. "Essa é mais uma prisão sem motivo".

O STF condenou Bolsonaro a 27 anos de prisão no inquérito da trama golpista. Foi a pena mais alta entre as 29 condenações à prisão nas ações penais. O ex-mandatário respondeu por cinco crimes - golpe de Estado, tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, organização criminosa armada, deterioração de patrimônio tombado, e dano qualificado pela violência.