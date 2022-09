Marcia Tiburi convoca Vera Magalhães a votar 13: é Lula ou fascismo

Apoie o 247

247 - A professora e filósofa Marcia Tiburi convocou a jornalista Vera Magalhães, alvo de agressão do deputado estadual Douglas Garcia nesta terça-feira (13), apoiador de Jair Bolsonaro , a votar no ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva e ajudar a derrotar o fascismo.

“Oi @veramagalhaes eu e muitas mulheres públicas estamos há tempos na mira dos fascistas que agora também se voltam contra você. Lastimo”, postou a escritora em sua conta no Twitter, mencionando a conta de Vera.

“Te convido a derrotar o fascismo que agora também te ameaça, elegendo @LulaOficial no primeiro turno. Escolha: Lula ou o fascismo. Te esperamos!”, completou Marcia.

A agressão do deputado do Republicanos contra Vera aconteceu no estúdio da TV Cultura durante debate com candidatos ao governo de São Paulo. Antes do ataque, ele já havia feito uma postagem em suas redes sociais avisando que aguardava a jornalista chegar, o que mostrou que o gesto foi premeditado.

O diretor de Jornalismo da TV Cultura, Leão Serva, foi quem interrompeu a cena , pegando o celular de Douglas Garcia de suas mãos e jogando-o longe. "Ele veio aqui visivelmente com a intenção de, como eles gostam de falar, 'lacrar'. Entendo que a única solução possível naquela hora era afastá-lo da lacração", comentou.

Garcia foi abandonado até por Eduardo Bolsonaro , que afirmou que o ataque era “injustificável”. A postagem é feita em um contexto em que Jair Bolsonaro, que não sobe nas pesquisas, precisa urgentemente de votos do eleitorado feminino.

