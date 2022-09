Douglas Garcia postou que 'esperava' por Vera Magalhães em debate, mostrando que ataque foi premeditado

“Já estou aqui no debate da TV Cultura aguardando a chegada do Tarcísio. Será que a Vera Magalhães vem hoje?”, postou Garcia no Twitter momentos antes de atacar a jornalista edit

247 - O deputado estadual por São Paulo Douglas Garcia (Republicanos) já tinha manifestado a intenção de encontrar a jornalista Vera Magalhães no debate da TV Cultura, antes de agredi-la durante o evento ocorrido na noite da terça-feira (13). Em uma postagem feita nas redes sociais pouco antes do debate, o parlamentar bolsonarista já havia manifestado ter premeditado a agressão ao questionar se a jornalista estaria presente nas dependências do estúdio montado no Memorial da América Latina.

“Já estou aqui no debate da TV Cultura aguardando a chegada do Tarcísio. Será que a Vera Magalhães vem hoje?”, postou Garcia no Twitter momentos antes do início do debate com os candidatos ao governo de São Paulo. Garcia compareceu ao evento a convite do ex-ministro Tarcísio de Freitas (Republicanos), escalado por Jair Bolsonaro (PL) para disputar o governo paulista.

>>> Deputado Douglas Garcia segue exemplo de Bolsonaro e hostiliza Vera Magalhães (vídeo)

A agressão aconteceu após Vera ser abordada por Garcia que a atacou afirmando que ela era uma "vergonha para o jornalismo brasileiro", além de desferir outras ofensas e provocações contra ela.

A frase utilizada por Garcia já havia sido utilizada por Bolsonaro para responder a uma pergunta feita pela jornalista no debate presidencial exibido pela TV Bandeirantes, no dia 28 de agosto.

A jornalista relembrou o ataque feito pelo atual ocupante do Palácio do Planalto e destacou que desde então vem sendo alvo de "ataques violentos e virulentos de uma base bolsonarista autorizada pelo presidente, porque ele me atacou, e essa base se sente autorizada a repetir os ataques"

Nesta quarta-feira (14), entidades e instituições ligadas à imprensa, além de políticos como o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e o candidato ao governo de São Paulo, Fernando Haddad (PT), condenaram a agressão.

O ataque foi criticado até mesmo por bolsonaristas, como o ex-ministro Tarcísio de Freitas e o deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL).

>>> Isa Penna protocola pedido de cassação de Douglas Garcia, que atacou Vera Magalhães

A deputada Isa Penna (PCdoB) protocolou no Conselho de Ética um pedido de cassação do mandato de Douglas Garcia por quebra de decoro parlamentar.

Veja a postagem de Douglas Garcia.

Já estou aqui no debate da TV Cultura aguardando a chegada do Tarcísio. Será que a Vera Magalhães vem hoje? pic.twitter.com/Y92OVYMMGG — Douglas Garcia - 1070 Dep Federal (@DouglasGarcia) September 14, 2022

