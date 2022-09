Isa Penna protocola pedido de cassação de Douglas Garcia, que atacou Vera Magalhães

Apoie o 247

247 - A deputada estadual Isa Penna (PCdoB) apresentou nesta quarta-feira (14) no Conselho de Ética da Assembleia Legislativa de São Paulo (Alesp) um pedido de cassação do deputado Douglas Garcia (Republicanos) por quebra de decoro parlamentar.

Douglas Garcia agrediu verbalmente a jornalista Vera Magalhães em um debate entre candidatos a governador de São Paulo na noite de terça-feira (13).

Na representação apresentada, as advogadas Maíra Recchia, Gabriela Araujo e Priscila Pamela dos Santos, segundo o jornal O Globo, "afirmam que Douglas Garcia foi ao debate com a intenção de 'inibir e constranger' uma mulher que estava no exercício de sua profissão, 'valendo-se de método repugnante a que pertence a violência de gênero e por meio de falas completamente reprováveis por todos, inclusive colegas de partido'".

"As atitudes do parlamentar demonstram que este quebra a honradez mediana e primária do decoro parlamentar, já que não é esse tipo de conduta que se espera de qualquer homem, em especial de homens públicos imbuídos do poder parlamentar. Há na conduta do Deputado, ora Representado, inquestionável ofensa à dignidade da jornalista bem como de todas as mulheres brasileiras", diz o pedido.

