Douglas Garcia se diz vítima de assassinato de reputação na Jovem Pan e implora por espaço

247 - Após atacar a jornalista Vera Magalhães na noite desta terça-feira (14) no final do debate promovido pela TV Cultura com os candidatos ao governo de São Paulo, o deputado Douglas Garcia está cada vez mais isolado pelo núcleo duro bolsonarista.

Um importante aliado que o rechaçou publicamente foi Eduardo Bolsonaro. Na sequência, foi a vez da Jovem Pan condenar o fato e não dar espaço para Douglas expor sua opinião.

“Eu admiro muito o jornalismo da Jovem Pan e acredito que é um dos poucos jornalismos sérios do país, mas o Morning Show está fazendo um assassinato de reputação sem sequer me ouvir. Posso falar ao vivo?”, implorou.

Bom dia @zoemartinez_05 , @paulomathias , @paulacarvalho , @realpfigueiredo

Eu admiro muito o jornalismo da Jovem Pan e acredito que é um dos poucos jornalismos sérios do país, mas o Morning Show está fazendo um assassinato de reputação sem sequer me ouvir. Posso falar ao vivo? — Douglas Garcia - 1070 Dep Federal (@DouglasGarcia) September 14, 2022





