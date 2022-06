Reinaldo Azevedo: 'Bolsonaro sempre quis uma PF para chamar de sua'

Apoie o 247

247 - O jornalista Reinaldo Azevedo alertou nesta sexta-feira (24) para supostas tentativas de interferência feitas por Jair Bolsonaro na Polícia Federal (PF). O colunista repercutiu a informação de que o político do PL informou o ex-ministro da Educação Milton Ribeiro sobre investigações contra um esquema de tráfico de influência e corrupção no MEC.

"Há, sim, delegados que fazem seu trabalho na PF sem dar bola aos poderosos da hora. Isso não quer dizer que Bolsonaro não tenha estendido seus tentáculos na instituição. Sempre quis uma PF pra chamar de sua. Lembram-se da famigerada reunião de abril de 2020?", escreveu ele no Twitter. "Que Ribeiro teve tratamento especial, isso é inegável", afirmou.

A PF iniciou as investigações após a divulgação de um áudio, em março, quando Ribeiro afirmou que, a pedido de Bolsonaro, liberava dinheiro do MEC por indicação de dois pastores, Arilton Moura e Gilmar Santos.

Ribeiro e os dois pastores foram alguns dos presos na operação.

A Justiça em Brasília autorizou a quebra dos sigilos bancários de Ribeiro, de sua esposa, Myrian Pinheiro Ribeiro, do ex-assessor do MEC Luciano Musse, e da filha e do genro do pastor Arilton Moura.

Também terão sigilos quebrados as empresas ligadas aos pastores Gilmar Santos e Arilton.

