"Putin já é o vencedor. Estão só tentando uma saída honrosa para o Biden", diz professor Reginaldo Nasser

247 - Professor de Relações Internacionais na PUC-SP, Reginaldo Nasser, em entrevista à TV 247, comentou sobre as movimentações russas na Europa nesta terça-feira, 15, após o presidente da Rússia, Vladimir Putin, iniciar o recuo das tropas na fronteira com a Ucrânia, indicando um acordo com o país, que foi usado pelos Estados Unidos para provocar o governo russo.

A crise envolvendo a Ucrânia começou com a tentativa norte-americana de tornar o país membro da Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan) e com o aumento do envio de armas ao país. Desde do início, “quem levantou a crise foi o Joe Biden, que já estava fadado ao fracasso”, segundo o professor. “O Putin já saiu vencedor lá em novembro”, disse.

Nasser declarou que a vitória de Putin já estava garantida, pois, primeiro, “nem Biden, nem a França e ninguém dentre os europeus vão colocar as tropas em combate”; e, segundo, “a questão da Ucrânia é um tema nevrálgico para a segurança da Rússia. Não é para os Estados Unidos, não é para a Inglaterra, não é para a França”.

Ele ainda explicou como os russos venceram o conflito sem disparar um único tiro, como disse mais cedo a porta-voz da chancelaria russa, Maria Zakharova. “Putin tem a cabeça na guerra fria e utilizou a tática da dissuasão. Aumentou o número de tropas. Nunca falou que ia invadir, que ia ter guerra. A dedução é dos Estados Unidos. [Putin] Fez a movimentação e Biden falou que ia ter guerra”, argumentou o professor da PUC.

“Putin foi claro: não quer míssel na porta de casa. Pronto. É esse o problema. Não tendo isso, não tem problema nenhum. [...] O Putin já é vencedor. Agora estão tentando uma saída honrosa pro Biden, mas ele piora as coisas”, disse Nasser, destacando as recentes falas do presidente norte-americano sobre “estar preparado” para reagir caso a Rússia ataque a Ucrânia ou os EUA. Segundo ele, isso é apenas para “agradar setores conservadores norte-americanos para melhorar a popularidade dele” — que caiu muito com a derrota dos EUA no Afeganistão.

