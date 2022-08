Alckmin: 'o povo não aguenta mais incompetência e crueldade'

Apoie o 247

247 - O vice do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), Geraldo Alckmin (PSB), criticou Jair Bolsonaro (PL), nesta sexta-feira (19), e reforçou que o Brasil precisa de um governo progressista.

"Estamos unidos por um chamado à razão. Ontem em Minas, o povo deixou claro que não aguenta mais incompetência e crueldade. Os brasileiros querem paz e prosperidade. Amanhã estaremos com @LulaOficial no Vale do Anhangabaú às 10h levando essa mensagem de esperança aos paulistas!", escreveu ele no Twitter.

O ex-presidente Lula prometeu, nessa quinta-feira (18), em Minas, que não vai privatizar empresas como a Petrobrás, o Banco do Brasil e a Caixa Econômica. O governo Bolsonaro defende a privatização de estatais como uma das principais medidas para o crescimento econômico. Mas a falta de investimento e a retirada de direitos sociais e trabalhistas deixaram o mercado consumidor interno sem condições de fazer o País sair da crise.

Intenções de voto

A pesquisa Datafolha, divulgada nessa quinta, apontou que Lula venceria a eleição no primeiro turno. O petista continua com larga vantagem sobre Jair Bolsonaro (PL) na Região Nordeste e entre as pessoas de menores salários.

De acordo com os números, o ex-presidente tem mais de 15 pontos de vantagem para Bolsonaro em um eventual segundo turno.

No estado de São Paulo, Fernando Haddad (PT) ficou na liderança, com quase 40% dos votos.

