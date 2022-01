Bolsonaro 'volta' ao trabalho após 20 dias de praia, jet ski, parque de diversão e pelada

Depois de 20 dias de férias, Bolsonaro terá ao menos três reuniões no Planalto edit

247 - Depois de 20 dias de férias e dois dias internado com obstrução intestinal, Jair Bolsonaro (foto) voltou a trabalhar no Palácio do Planalto nesta quinta-feira (6), informa O Antagonista.

Em coletiva após receber alta nesta quarta-feira (5), Bolsonaro negou que estava de férias, mas de acordo com a reportagem, o último dia que despachou no gabinete presidencial foi em 17 de dezembro, quando antecipou o recesso e embarcou para o litoral de São Paulo.

Depois de 20 dias de praia, jet ski, parque de diversão e pelada, Bolsonaro terá ao menos três reuniões no Planalto.

Na quarta-feira, Bolsonaro foi assistir a um jogo de futebol beneficente em Goiás.

Bolsonaro virou piada nas redes depois que disse que precisou ser internado por não ter mastigado camarões de forma adequada.

