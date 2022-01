Depois de se esbaldar no jet ski e brincar no Beto Carrero, Bolsonaro diz que não estava de férias

Apoie o 247

247 - Bolsonaro (PL) afirmou nesta quarta-feira (5), em entrevista coletiva após receber alta hospitalar, que é "maldoso" dizer que ele estava de férias. O mandatário chegou ao litoral catarinense em dezembro, teve a sua passagem por Santa Catarina marcada por passeios de moto aquática e uma visita ao parque temático Beto Carrero World.

"O presidente não tem férias. É maldoso quem fala que eu estou de férias. Eu dou minhas fugidas de jet ski. Dou lá um cavalos de pau em um carro no Beto Carrero", disse Bolsonaro.

O chefe do Executivo foi criticado por não ter ido sobrevoar as regiões da Bahia afetadas por fortes chuvas, que causaram 26 mortes e deixaram milhares de pessoas desabrigadas para andar de carrinho no parque. Ele chegou a São Francisco do Sul em 27 de dezembro.

Para justificar sua ausência na Bahia, Bolsonaro argumentou que enviou os ministros da Cidadania, do Desenvolvimento Regional, e o titular da pasta de Saúde, Marcelo Queiroga, e a ministra da Mulher, Família e Direitos Humanos, Damares Alves Durante aos locais das enchentes.

