"Camarão antifascista": internautas ironizam causa apontada para internação de Bolsonaro

Após a revelação do motivo da obstrução, internautas nas redes sociais tiraram sarro, afirmando que o camarão engolido pelo chefe de Estado era “antifascista” edit

Apoie o 247

ICL

247 - Após ficar internado dois dias no hospital Hospital Vila Nova Star, com suposto quadro de obstrução no intestino, Jair Bolsonaro finalmente recebeu alta. De acordo com o médico Antônio Luiz Macedo, que atende Bolsonaro desde a suposta facada em 2018, a obstrução intestinal foi provocada por "camarão não mastigado corretamente".

O próprio Bolsonaro explicou o episódio, durante entrevista coletiva: "eu não almoço, eu engulo. A peixada tinha uns camarõezinhos também, comi e mastiguei o peixe e comi o camarão".

"O camarão não foi mastigado, é o que ele tá explicando. A gente pede pra que todos fazerem o que a gente faz: mastigar 15 vezes cada garfada", emendou Macedo na coletiva.

PUBLICIDADE

Após a revelação do motivo da suposta obstrução, internautas nas redes sociais tiraram sarro, afirmando que o camarão engolido pelo chefe de Estado era “antifascista”, por isso complicou a saúde do presidente brasileiro. Confira:

pic.twitter.com/XA9mllOST4 — M E M E R I A (@M_E_M_E_R_I_A) January 5, 2022

PUBLICIDADE

Depois de encherem a paciência do Wagner Moura por comer camarão durante a exibição do filme Marighella em uma ocupação do MST, agora o Bolsonaro precisou ser internado por não mastigar um camarão!



Tem coisas que eles não digerem! 🦐🦐

🎨 @raphabaggas pic.twitter.com/kKJ4Q1FBxE — Alice Portugal (@Alice_Portugal) January 5, 2022

Se camarão causou internação de Bolsonaro, imagina lula, diz especialistahttps://t.co/YACshht47L PUBLICIDADE January 5, 2022

Não foi o camarão do acarajé do MTST… 🤫 pic.twitter.com/do0Auygjit — Guilherme Boulos (@GuilhermeBoulos) January 5, 2022

PUBLICIDADE

Os bolsonaristas encheram o saco do Wagner Moura e do MTST por comerem camarão (acarajé) durante a exibição do filme Marighella em uma ocupação e agora o Bolsonaro precisou ser internado por não mastigar um CAMARÃO kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk



Roteiro 10/10 https://t.co/sogE76YnWM — Tati Nefertari (@TatiNefertari) January 5, 2022

Se inscreva na TV 247 e não perca nenhum detalhe da revolução. pic.twitter.com/o9g6U2xen5 — Aquiles (@linsaquiles) January 5, 2022





Médico de Bolsonaro

O médico Antônio Luiz Macedo estava de férias nas Bahamas, no Caribe, e veio às pressas para avaliar Bolsonaro num avião fretado pelo hospital, a um custo entre R$ 340 mil e R$ 550 mil, segundo levantamento do UOL.

Antônio Luiz Macedo disse ainda que Jair Bolsonaro passará por uma dieta especial e caminhadas nas próximas semanas. "O presidente está com a saúde muito boa, se recuperando rapidamente. Quando cheguei [no hospital], o intestino estava começando a funcionar e no dia seguinte já estava funcionando", afirmou.

As férias de Jair Bolsonaro em Santa Catarina foram marcadas por passeios de motocicleta, de moto aquática e até uma visita a um parque onde se apresentou como piloto após show temático, enquanto enchentes assolam o estado da Bahia, provocando 26 mortes e atingindo mais de 715 mil em 166 cidades, segundo o governo baiano. No estado, os casos de Covid-19 disparam, aumentando 560% em uma semana.

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista: