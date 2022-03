Datafolha: confiança nas urnas eletrônicas aumenta e chega a 82%

A confiança no sistema de votação eletrônico do Brasil aumentou mais de dez pontos percentuais na comparação com o levantamento anterior do instituto edit

247 - A pesquisa Datafolha, feita nos dias 22 e 23 deste mês, apontou que 82% dos entrevistados disseram confiar no sistema eletrônico de votação, e 17% afirmaram que não têm confiança. No levantamento anterior, feito em dezembro de 2020, a taxa de confiança era de 69%, ante 29% de céticos do sistema.

Os eleitores também foram questionados se seria melhor o país voltar ao sistema de voto em papel. Para 77%, é melhor o Brasil continuar com urnas eletrônicas 77%, e 20% defenderam a volta da votação impressa.

Foram entrevistados 2.556 eleitores em 181 municípios de todo o país. A margem de erro é de dois pontos percentuais, para mais ou para menos. O nível de confiança é de 95%.

Investigações por ataques a urnas

O aumento da confiança no sistema de votação brasileiro veio em um contexto de um governo, com alguns integrantes desconfiando da urnas eletrônicas. Jair Bolsonaro, por exemplo, já fez vários ataques à confiabilidade do sistema eleitoral brasileiro, o que motivou investigação do Supremo Tribunal Federal (STF) e do Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

Em março deste ano, o ministro do STF Alexandre de Moraes, relator do inquérito na Corte que investiga o vazamento de informações sigilosas de Bolsonaro, autorizou o envio de provas ao TSE. O inquérito apura o fato de Bolsonaro ter feito, em agosto de 2021, um vazamento de dados sigilosos de uma investigação da Polícia Federal que apura um ataque hacker ao TSE. Bolsonaro usou o caso para atacar a confiabilidade das urnas eletrônicas.

No dia 31 de janeiro deste ano, a delegada da Polícia Federal (PF) Denisse Ribeiro enviou a Moraes a conclusão das investigações sobre o vazamento e apontou crime de Bolsonaro.

