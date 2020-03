No dia em que é divulgado o pibinho de 1,1% e o dólar vai a R$ 4,56, Jair Bolsonaro emporcalha a presidência da República ao levar bananas para jornalistas. Basta! edit

247 - Em um sinal de desespero por não conseguir entregar o tão prometido crescimento econômico, Jair Bolsonaro veio "armado" se encontrar com jornalistas em frente ao Palácio da Alvorada na manhã desta quarta-feira 4.

Diariamente, neste local, ele dialoga com apoiadores, ouve perguntas de jornalistas e é daí que muitas agressões saem de sua boca, a exemplo da ofensa com cunho sexual contra a repórter da Folha de S.Paulo Patrícia Campos Mello.

Hoje, Bolsonaro não tinha o que responder sobre o pibinho de 1,1% e à alta do dólar, que chegou a R$ 4,54, um dia depois de seu ministro da Economia, Paulo Guedes, chorar em um evento com movimentos de rua, ao dizer que não pensava que seria tão difícil e que encontraria tantos adversários.

E justamente por não ter o que responder, levou um humorista para desviar a atenção, Carioca, antigo conhecido do programa Pânico, da Jovem Pan. Ele imitou Bolsonaro, foi escalado para "responder" às perguntas da imprensa e ainda jogou bananas, em mais uma quebra de decoro do presidente. Pela primeira vez depois de tantos ataques, os jornalistas viraram as costas e foram embora.

Confira abaixo algumas reações de jornalistas no Twitter:

Hoje, fui ao Palácio destinado a perguntar ao presidente sobre o fraco resultado do PIB, divulgado hoje. Mas eu e todos os colegas fomos surpreendidos pelo humorista Carioca, que veio em um carro junto ao comboio. Carioca nos ofereceu bananas. Bolsonaro não comentou o PIB. pic.twitter.com/ouioaPjAMa March 4, 2020

Humor governista a bordo de carro oficial. Que triste, Carioca. Achei que você achasse que uso de dinheiro público para mortadela (ou banana, dá na mesma) fosse ruim. Ficou ruim para você, não para os jornalistas que você quis zoar. https://t.co/seGnW9QXMj — Vera Magalhães (@veramagalhaes) March 4, 2020

Humorista imita presidente ao lado de Bolsonaro, cumprimenta apoiadores e distribui bananas aos jornalistas na saída do Alvorada. Constrangedor? Bem mais que isso.https://t.co/r3vG3HR0JA pic.twitter.com/Z6wDpsiLYJ — Carolina Ercolin (@Carolinaercolin) March 4, 2020