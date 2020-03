Após Jair Bolsonaro voltar a quebrar o decoro e achincalhar a imprensa ao escalar um humorista para distribuir bananas para os profissionais da imprensa, parte dos jornalistas que fazem a cobertura diária na saída do Palácio da Alvorada virou as costas e deixou o local na manhã desta quarta-feira (4) edit

247 - Após Jair Bolsonaro voltar a achincalhar a imprensa ao escalar o humorista Márvio Lúcio, o Carioca, vestido de presidente, para comentar o crescimento pífio do Produto Interno Bruto (PIB) e distribuir bananas para os profissionais da imprensa que fazem a cobertura diária na saída do Palácio da Alvorada, parte dos jornalistas virou as costas e deixou o local na manhã desta quarta-feira (4).

Reação dos jornalistas aconteceu pouco após eles indagarem Bolsonaro sobre o fraco desempenho do PIB no ano passado, de apenas 1,1% no ano passado, que foi divulgado nesta quarta-feira (4) pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

Neste momento, Bolsonaro olhou para o humorista, que gravava um quadro para o programa Domingo Espetacular, da TV Record, e disse: “o que é PIB? Pergunta o que é PIB”. “Pergunta para Paulo Guedes, Paulo Guedes”. Diante da negativa em falar sobre a economia e do novo ataque de Bolsonaro à imprensa, parte dos jornalistas virou as costas e deixou o local.

Ainda assim, o humorista insistiu com as provocações gritando que “não tem retaliação” e “outra pergunta, outra pergunta”.

Muitos dos jornalistas que deixaram o local comentaram a agressão de Bolsonaro e a reação dos profissionais nas redes sociais.

Confira algumas das postagens feitas pelos jornalistas sobre o assunto.

Hoje @jairbolsonaro bateu todos os recordes de desrespeito com a imprensa no Alvorada: colocou um humorista travestido de presidente para distribuir bananas aos repórteres e responder perguntas; esquivou-se assim de comentar o frustrante resultado do PIB em seu 1o ano de governo — fabio murakawa (@fabiomura) March 4, 2020

Bolsonaro colocou um humorista para oferecer bananas a jornalistas e para responder perguntas. Tentamos fazer perguntas a Bolsonaro. Como ele não quis responder, viramos as costas e fomos emboras https://t.co/Q3RW7zIoum March 4, 2020