247 - Jair Bolsonaro segue disparando ataques à imprensa e, nesta quarta-feira (4), resolveu promover um circo em seu pronunciamento no Palácio do Planalto. Ele convidou o humorista de extrema direita Carioca para falar em seu nome e distribuir bananas aos profissionais.

Guerra com a imprensa

A presença de Bolsonaro em seus pronunciamentos no Palácio do Planalto tornou-se um episódio de constrangimentos aos profissionais de comunicação. No ataque mais recente, ele ofendeu a repórter da "Folha de S. Paulo" Patrícia Campos Mello com insinuações sexuais.

Veja a cena: