Guedes chora. E não foi por causa do pibinho

247 - O ministro da Economia, Paulo Guedes, chorou nesta terça-feira 15 em um encontro com movimentos de rua, lamentou que tenha apenas 15 semanas para mudar o Brasil e disse que não esperava encontrar tantos adversários no governo.

A informação foi publicada pela jornalista Vera Magalhães no site BRPolítico. No evento, Guedes chegou a sugerir que as manifestações do dia 15 de março, caso o impasse pelo controle do Orçamento já esteja decidido, sejam transformadas em atos em prol das reformas.

O ministro disse ainda que é preciso “lutar muito” para fazer avançar seus projetos e se queixou da existência de “muitos adversários” e que não esperava enfrentar “tanta dificuldade”.