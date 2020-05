Fux diz que não pautará HC contra inquérito das fake news até retorno de Dias Toffoli

247 - Presidente interino do Supremo Tribunal Federal (STF), Luiz Fux, decidiu não pautar o habeas corpus do governo contra o inquérito das fake news até o retorno do presidente titular, o ministro Dias Toffoli, que está afastado após ter sido internado. São alvos de investigação o ministro da Educação, Abraham Weintraub, parlamentares bolsonaristas e setores do “gabinete do ódio”. O HC vale para todos os investigados.

O STF, através do ministro Alexandre de Moraes, apura divulgação de fake news bolsonaristas para atacar os integrantes da corte. A Polícia Federal (PF) cumpriu, na manhã da quarta-feira (27), mandados de busca e apreensão no inquérito sobre fake news. Agentes da corporação cumpriram 29 mandados de busca e apreensão, atingindo 17 pessoas do bolsonarismo.

Segundo matéria da CNN, uma fonte do STF afirmou que "a corte está unida e tende a manter o inquérito porque fez descobertas perigossísimas". Isso confirma informação de Gerson Camarotti, no G1, de que os membros do tribunal estão unidos para barrar "qualquer tentativa de intimidação" contra eles.

