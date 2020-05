Governo entra com habeas corpus no STF para impedir depoimento de Weintraub

Com o pretexto de garantir a “liberdade de expressão dos cidadãos” e também “independência, harmonia e respeito entre os poderes”, o ministro da Justiça, André Mendonça, entrou com um habeas corpus no Supremo Tribunal Federal (STF) em nome do ministro da Educação, Abraham Weintraub, e dos demais envolvidos no Inquérito 4781, que apura fake news edit

247 - A primeira reação prática do governo Bolsonaro ao inquérito do STF sobre as fake news e à intimação ao ministro da Educação foi um habeas corpus impetrado pelo ministro da Justiça, André Mendonça, em nome de Abraham Weintraub e dos demais envolvidos no Inquérito 4781 qu eapura as fake news.

O Globo informa que Mendonça anunciou a medida em sua conta do twitter, onde alega que a medida visa garantir a “liberdade de expressão dos cidadãos” e “independência, harmonia e respeito entre os poderes”.

Jair Bolsonaro também usou seu perfil pessoal do Twitter, na noite desta quarta-feira (27), para criticar as investigações e afirmou haver sinais de que “algo muito grave está acontecendo com a nossa democracia”. Bolsonaro afirmou que “ver cidadão de bem terem seus lares invadidos, por exercerem seu direito à liberdade de expressão, é um sinal que algo de muito grave está acontecendo com nossa democracia”.

