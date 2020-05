Exame de Toffoli para coronavírus dá negativo. Ministro segue internado

O presidente do STF, ministro Dias Toffoli, está estável, respira sem ajuda de aparelhos e apresentou melhoras nos sintomas respiratórios nas últimas horas. A Corte informou ele ficará de licença médica por 7 dias, podendo ser ampliada edit

247 - O exame do presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), ministro Dias Toffoli, para coronavírus deu negativo, informou a assessoria da Corte nesta segunda-feira (25).

O ministro está estável, respira sem ajuda de aparelhos e apresentou melhoras nos sintomas respiratórios nas últimas horas.

O presidente da Corte foi internado no sábado (23) para passar por uma cirurgia para drenagem de abscesso.

O Supremo informou neste domingo (24) que o ministro ficará de licença médica por 7 dias, podendo ser ampliada dependendo do resultado dos exames.

O vice-presidente do STF, ministro Luiz Fux, assumiu a presidência do tribunal no mesmo domingo e comanda a corte até o retorno de Toffoli.

Participe da campanha de assinaturas solidárias do Brasil 247. Saiba mais.