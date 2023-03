Veja os documentos que mostram o envio de joias sauditas para local onde fica o acervo pessoal de Bolsonaro

De acordo com a legislação brasileira, presentes recebidos em cerimônias com chefes de Estado não são pessoais, mas pertencem ao Estado brasileiro edit

247 - Documentos mostraram que um pacote de joias dadas pelo governo da Arábia Saudita ao Brasil em 2021 tinham como destino o acervo privado de Jair Bolsonaro (PL). De acordo com a legislação brasileira, presentes recebidos em cerimônias com chefes de Estado não são pessoais, mas pertencem ao Estado brasileiro. O teor do documento foi publicado pela Globo e também pelo jornal O Estado de S.Paulo.

Em 2016, o Tribunal de Contas da União reforçou que produtos dados em eventos de Estado devem ser incorporados ao patrimônio da União.

A Polícia Federal e o coronel Mauro Cid, ex-ajudante de ordens de Jair Bolsonaro (PL), confirmaram que um dos pacotes ficou em um galpão onde ficam objetos pessoais do ex-ocupante do Planalto.

O coronel disse ter recebido um pedido feito por Bolsonaro para que o militar entrasse em contato com a Receita Federal para liberar peças de diamantes enviadas pelo governo da Arábia Saudita.

Foto: Reprodução

