Autor de ataques no Espírito Santo levava suástica na roupa

Apoie o 247

ICL

247 - O jovem que deixou três pessoas mortas e 11 feridas em duas escolas no município de Aracruz, no Espírito Santo, carregava o símbolo da suástica em suas roupas. A informação foi publicada nesta sexta-feira (25) pela CNN Brasil. Duas armas foram utilizadas para os atentados, uma particular, e outra do estado. Os revólveres pertenciam a um policial militar, que é pai do jovem.

De acordo com a Secretaria de Segurança Pública do estado, o adolescente de 16 anos, que foi preso, estava com roupas camufladas e o rosto coberto no momento do crime.

>>> Adolescente ataca alunos em escola de Colatina; é o terceiro caso do dia no Espírito Santo

Durante conversa com a polícia, acompanhado dos pais, o jovem confessou o crime e disse que planejava os ataques há cerca de dois anos.

O autor dos atentados fugiu do local dentro de um veículo, que foi identificado por cerco eletrônico e possibilitou a identificação do criminoso.

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.