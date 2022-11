Adolescente ataca alunos em escola de Colatina; é o terceiro caso do dia no Espírito Santo

Segundo as autoridades, o caso de Colatina não tem relação com os de Aracruz. Mãe do autor do ataque diz que ele tem problemas relacionados à saúde mental edit

247 - "Uma escola de ensino fundamental foi palco de um ataque em Colatina (ES). Segundo as primeiras informações, o responsável pela invasão seria um adolescente de 15 anos que atacou com um estilete outros quatro estudantes presentes na Escola de 1º Grau Cleres Martins Moreira, no bairro São Vicente. O incidente não tem relação com o ataque que deixou três mortos em Aracruz, segundo as autoridades", informa reportagem do UOL.

Nesta sexta-feira (25), um atirador invadiu duas escolas e deixou três pessoas mortas e outras 11 feridas em Aracruz, no Espírito Santo.

Sobre o caso de Colatina, a Sesp (Secretaria de Estado da Segurança Pública e Defesa Social) do Espírito Santo informou que o adolescente atacou os estudantes de maneira aleatória ao término do recreio. Ele foi contido por um estagiário e um professor. Eles também foram atingidos, mas não precisaram de atendimento médico.

Segundo a mãe do autor dos ataques, ele tem laudos que comprovam problemas relacionados à saúde mental.

"Nas redes sociais, a descrição do crime é atribuída ao secretário de educação Cidimar Andreatta. O órgão confirmou ao UOL o ataque no município e a suspensão de aulas em toda a rede municipal nesta sexta-feira (25)", diz a reportagem.

