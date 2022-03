Boulos faz 'react' de vídeo em que Eduardo Bolsonaro foge de debate: 'toma vergonha na tua cara, arregão'

Eduardo Bolsonaro disse não debater "com bandido", e Boulos respondeu: 'com bandido você não debate mesmo, você confraterniza' edit

Apoie o 247

ICL

247 - O pré-candidato a deputado federal pelo PSOL Guilherme Boulos publicou nesta quinta-feira (24) um 'react' em cima de um vídeo no qual o deputado federal Eduardo Bolsonaro (PSL-SP) foge de um debate com ele.

Na segunda-feira (21), quando Boulos anunciou desistir de sua candidatura ao governo de São Paulo para concorrer à Câmara, o também líder do MTST disse ser uma de suas metas superar Eduardo Bolsonaro em número de votos em São Paulo em 2022.

No que parece ser seu primeiro movimento para concretizar o objetivo, ele produziu um vídeo reagindo à declaração de Eduardo Bolsonaro negando o desafio para um debate.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Eduardo Bolsonaro disse que não debateria com Boulos, a quem chamou de "bandido", por um aspecto "moral". O psolista rebateu: "o bananinha falando de moral? Pelo amor de Deus. Essa palavra existe no seu dicionário? Tua família é de miliciano, seu pai é miliciano, seu irmão faz rachadinha e você vem falar de moral, bananinha? Toma vergonha na tua cara! (...) Imagino mesmo que você não debata com bandido. Com bandido você confraterniza".

Amassando banana. pic.twitter.com/q9GeCAc4sC CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE March 24, 2022

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE