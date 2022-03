"São Paulo precisa derrotar Bolsonaro e seu filhote", diz Boulos

Apoie o 247

247 - O líder do Movimento dos Trabalhadores Sem Teto (MTST), Guilherme Boulos (PSOL), alegou que uma das razões para desistir de disputar o governo de São Paulo e se lançar candidato a uma vaga na Câmara dos Deputados foi a necessidade de impedir a reeleição de Eduardo Bolsonaro.

“Nós não podemos deixar o Eduardo Bolsonaro (PSL) ser de novo o deputado mais votado no Estado de São Paulo. São Paulo precisa dar uma outra mensagem: derrotar o Bolsonaro na eleição presidencial e derrotar o seu filhote na eleição para deputado. Essa é a missão que eu quero cumprir neste ano”, disse Boulos à Mônica Bergamo, da Folha de S. Paulo.

Boulos disse, ainda, que espera que sua candidatura à Câmara resulte no crescimento da bancada do PSOL. “Espero que a gente possa ter uma votação bastante expressiva e puxar mais deputados para o PSOL, para a esquerda brasileira e ter uma bancada forte no Congresso, capaz de derrotar o centrão”, afirmou.

