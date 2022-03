Boulos retira candidatura ao governo de São Paulo e se lança a deputado pela unidade da esquerda ao redor de Lula e Haddad

Apoie o 247

ICL

247 - O líder do MTST Guilherme Boulos (PSOL) decidiu retirar sua pré-candidatura ao governo de São Paulo e se lançar candidato a deputado federal.

Segundo pesquisa Quaest (SP-03634/2022) divulgada na última semana, o pré-candidato do PT ao governo paulista, Fernando Haddad é quem lidera a corrida, com 24% das intenções de voto. Boulos só aparecia na 4ª posição, com 7%. A mudança de trajetória de Boulos deve impulsionar ainda mais o nome de Haddad.

"Depois de conversar com muitos companheiros do meu partido e de analisar o cenário, eu decidi que não vou ser candidato ao governo de São Paulo. Defendo que a unidade [da esquerda] é essencial para acabar com o 'tucanistão' e para derrotar o [presidente Jair] Bolsonaro em São Paulo. E não foi possível uma unidade da esquerda em torno do meu nome. Eu me pauto por projeto político. E não por ego ou por vaidade pessoal", declarou o psolista à Mônica Bergamo, da Folha de S. Paulo.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Boulos afirma que sua decisão de se lançar à Câmara se deve à necessidade de fortalecer o Congresso Nacional e ajudar o PSOL a superar a cláusula de barreira, dispositivo legal que restringe ou impede a atuação parlamentar de um partido que não alcança um determinado percentual de votos. O PSOL atualmente tem apenas três deputados federais. "Eu tomei a decisão de ser candidato a deputado federal neste ano, pela importância de fortalecer e de criar uma grande bancada da esquerda no Congresso Nacional. Nós precisamos derrotar o centrão, que hoje está mandando no país. E eu acho que posso ajudar mais nesta tarefa. E ajudar também o PSOL não apenas a ultrapassar a cláusula de barreira como também a aumentar sua bancada [de deputados federais na Câmara]. O PSOL é um partido fundamental para o Brasil, que traz pautas e que traz agendas que precisam ter mais espaço e visibilidade no Congresso Nacional".

Questionado sobre um eventual apoio a Haddad, Boulos disse que a decisão cabe ao conjunto do PSOL. "O Haddad é hoje o candidato que está melhor posicionado dentro do campo progressista. Mas essa definição não é individual minha".

O momento do Brasil é crítico e exige gestos políticos e generosidade. Depois de muito diálogo com companheiros de partido e analisar o cenário, decidi ser candidato a Deputado Federal. Defendo a unidade da esquerda para derrotar os tucanos e o bolsonarismo no estado de SP. CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE March 21, 2022

Quero ainda ajudar o PSOL não apenas a superar a cláusula de barreira, mas a ampliar sua bancada no Congresso. O PSOL é um partido fundamental para o Brasil, com pautas que precisam ter mais visibilidade e voz no Congresso. — Guilherme Boulos (@GuilhermeBoulos) March 21, 2022

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

No nosso estado, temos outro desafio: derrotar Eduardo Bolsonaro. Não podemos deixar que seja de novo o deputado mais votado. SP precisa dar outra mensagem: derrotar Bolsonaro na presidência e seu filho na Câmara dos Deputados. Vamos sem medo! Vamos com esperança! — Guilherme Boulos (@GuilhermeBoulos) March 21, 2022

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE