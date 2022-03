Eduardo Bolsonaro foge do debate com Guilherme Boulos

Apoie o 247

247 - O deputado Eduardo Bolsonaro fugiu de debater com o coordenador do MTST, Guilherme Boulos, que abandonou a pré-candidatura a governador de São Paulo para disputar uma vaga na Câmara Federal.

Em resposta ao chamado de Boulos, Eduardo Bolsonaro, que foi o deputado federal mais votado nas eleições de 2018, disse que não prioriza votos, mas a reeleição de Jair Bolsonaro. "Sou policial e não debato com invasores de propriedade alheia, sanguessugas que defendem drogas, exploram miseráveis e lucram com bens roubados", disse o filho de Bolsonaro.

Ao comentar a resposta do deputado, Guilherme Boulos reafirmou que debate com Eduardo Bolsonaro a qualquer momento. "São sempre assim: machões de Internet e covardes na hora do debate cara a cara. O pai já fugiu em 2018, o irmão desmaiou. Não esperava outra coisa de você, Bananinha", afirmou Boulos.

Mas reafirmo o desafio: Debato com você quando e onde quiser. Pode até ser no Vivendas da Barra... pic.twitter.com/94lcGkpsHm — Guilherme Boulos (@GuilhermeBoulos) March 22, 2022





