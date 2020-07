Serra embolsou quase R$ 33 milhões em apenas dois esquemas

247 - Alvo de mandados de busca e apreensão nesta terça-feira (21), o senador José Serra (PSDB-SP) é suspeito de receber não apenas R$ 5 milhões de forma ilegal em sua campanha ao Senado em 2014, mas também outros R$ 4,5 milhões em 2006/2007 em 23 parcelas depositadas pelo cartel que construiu o Rodoanel em São Paulo. De acordo com o Ministério Público Federal (MPF), os depósitos feitos na Suíça foram transferidos para uma conta da filha Verônica no Panamá e depois voltaram ao país europeu na conta de uma empresa. O tucano teria recebido outros R$ 23,3 milhões entre 2009 e 2010, totalizando R$ 32,8 milhões apenas nos dois esquemas recém-revelados no período em que foi prefeito, governador de São Paulo e presidenciável. A informação é do site Viomundo.

De acordo com o delegado Milton Fornazari Júnior, responsável pela operação Paralelo 23 desta terça, Serra e José Seripieri, fundador da Qualicorp, estão no "topo da cadeia criminosa". O Judiciário bloqueou R$ 5 milhões do senador.

Em nota, o parlamentar classificou a operação como "abusiva" e consequência da "espetacularização de ações deste tipo no país". "Importante reforçar que todas as contas de sua campanha, sempre a cargo do partido, foram aprovadas pela Justiça Eleitoral", disse.

No início de julho, a Operação Lava Jato denunciou o ex-governador por lavagem de dinheiro. Segundo a denúncia do MPF, entre 2006 e 2007, ele recebeu pagamentos indevidos da Odebrecht em troca de benefícios nas obras do Rodoanel Sul. No âmbito desta denúncia, o Judiciário bloqueou R$ 40 milhões em conta usada por Verônica, filha dele, para receber propinas.

