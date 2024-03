Gleisi: 'depoimentos de Freire Gomes e do brigadeiro Carlos Baptista coroam a investigação da PF. Bolsonaro não tem escapatória'

'A cereja do bolo é o diário golpista de Augusto Heleno', afirmou a presidente do PT em referência ao ministro do Gabinete de Segurança Institucional durante o governo bolsonarista edit

247 - A presidente nacional do PT, deputada federal Gleisi Hoffmann (PR), afirmou nesta terça-feira (5) que os depoimentos do general Freire Gomes e do brigadeiro Carlos Baptista Almeida Júnior à Polícia Federal aumentaram a chance de Jair Bolsonaro (PL) ser preso.

"Depoimentos de Freire Gomes e do Brigadeiro Carlos Batista Almeida Júnior entregam tudo sobre as minutas do golpe e coroam as investigações. Depois da delação comprovada de Mauro Cid, tantas provas e testemunhas, Bolsonaro não tem escapatória. A cereja do bolo é o diário golpista do general Heleno. Aqui golpistas respondem e pagarão por atentar contra a Democracia", escreveu a parlamentar na rede social X.

À PF, o general Marco Antonio Freire Gomes, ex-comandante do Exército, relatou que foram apresentadas duas versões da minuta do golpe durante o governo passado - uma por Bolsonaro e pelo ex-ministro da Defesa Paulo Sérgio Nogueira.

Na última sexta (1), Freire Gomes também disse ter informado a Bolsonaro que não foram encontradas quaisquer provas de fraude nas urnas eletrônicas. O militar expressou sua oposição a possíveis iniciativas golpistas.

O depoimento do brigadeiro Carlos de Almeida Batista Júnior também implicou o ex-mandatário diretamente na trama golpista, que previa a tentativa de golpe previa a prisão dos ministros do Supremo Tribunal Federal (STF) Gilmar Mendes e Alexandre de Moraes, além do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG). Entre os alvos da operação estão Braga Netto, Augusto Heleno e Paulo Sérgio Nogueira, todos generais e antigos assessores de Bolsonaro.

Em delação premiada, o tenente-coronel Mauro Cid já havia dito que o ex-mandatário consultou militares para saber como poderia ser aplicado um golpe de Estado.

No ano passado, o Tribunal Superior Eleitoral tornou Bolsonaro inelegível por questionar, sem provas, a segurança do sistema eleitoral brasileiro durante uma reunião com embaixadores em 2022 no Palácio do Planalto, em Brasília (DF).

