Museu do Holocausto faz convite para visita de Monark: 'nazismo foi muito além do direito de ser idiota'

247 - O Museu do Holocausto, em Curitiba (PR), repudiou a declaração de Monark, demitido do Flow Podcast, após defender a legalização de organizações nazistas no Brasil e convidou o comunicador a visitar ao próprio museu na capital paranaense.

"Respeitosamente, o convidamos a visitar o Museu do Holocausto de Curitiba. Será um prazer recebê-lo, @monark! Venha! Aqui, você perceberá que o nazismo foi muito além de pessoas exercendo, em suas palavras, o 'direito de serem idiotas'", disse a equipe do museu no Twitter.

Entidades judaicas como a Confederação Israelita do Brasil (CONIB) e a Federação Israelita SP repudiaram a declaração do apresentador.

A embaixada da Alemanha no Brasil disse que "quem defende o nazismo desrespeita a memória das vítimas e dos sobreviventes desse regime".

February 8, 2022

Aqui, @monark, você certamente verá que o indivíduo e suas liberdades, direitos e deveres não existem fora da sociedade. Portanto, a liberdade individual se limita quando se choca com a liberdade do Outro.

February 8, 2022

