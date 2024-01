Venezuela apoia investigação do Tribunal da ONU sobre o genocídio de Israel na Faixa de Gaza

Apoie o 247

247 - A Venezuela, presidida por Nicolás Maduro, manifestou apoio nesta terça-feira (9) ao documento apresentado pela África do Sul à Corte Internacional de Justiça (CIJ) no mês passado, para condenar o genocídio cometido pelo governo de Israel na Faixa de Gaza.

"A Venezuela aprova a histórica ação tomada pela República da África do Sul contra o Estado de Israel na Corte Internacional de Justiça (CIJ) em 29 de dezembro de 2023, em relação às violações desse país de suas obrigações sob a Convenção para a Prevenção e Punição do Crime de Genocídio", afirmou o Ministério das Relações Exteriores venezuelano em um comunicado.

Sediada na Holanda, a CIJ realizará as primeiras audiências públicas no Palácio da Paz em Haia de 11 a 12 de janeiro. Além de mortes e feridos, no documento foram apontadas a destruição de moradias, hospitais e crianças amputadas sem anestesia. Leia alguns trechos da peça de acusação do governo sul-africano contra Israel, que Benjamin Netanyahu como primeiro-ministro.

*Com informações da Agência Sputnik

