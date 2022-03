Alberto Fernández cria fundo de estabilização para conter preço de alimentos derivados do trigo

Apoie o 247

Página/12 - Num contexto internacional de forte volatilidade dos preços das commodities, horas depois de o Congresso Nacional ter aprovado o refinanciamento da dívida contraída pela gestão Cambiemos com o Fundo Monetário Internacional, o Presidente argentino Alberto Fernández avançou algumas decisões para travar a subida dos preços.

Em pronunciamento oficial, o presidente argentino disse:

Caro povo argentino:



Ontem à noite demos um passo muito importante para começar a resolver outro dos enormes problemas que tivemos que resolver. O Congresso Nacional converteu em lei o acordo com o Fundo Monetário Internacional.



Tem sido um momento histórico. Pela primeira vez o refinanciamento de uma dívida com o FMI é discutido e aprovado no Congresso. Foi uma decisão do meu governo que me deixa orgulhoso: nunca mais um presidente poderá se endividar pelas costas de homens e mulheres argentinos.



É também um dia especial porque chegámos a esta lei com o consenso de legisladores de diferentes forças políticas que conseguiram encontrar pontos de concordância para responder com responsabilidade democrática a uma situação que o exigia.



O acordo ganhou uma esmagadora maioria em ambas as casas do Congresso. Mas também chegamos aqui com o consenso e apoio de governadores, empresários, sindicatos, organizações sociais e lideranças de diversos setores que entenderam a gravidade do momento e uniram esforços para torná-lo possível.



A todos e a todos, meus sinceros agradecimentos.

Mais uma vez, a convicção e o trabalho responsável serviram para superar os desafios que nos foram impostos.



Também o fizemos quando tivemos que enfrentar a pandemia, cuidando da saúde de homens e mulheres argentinos e realizando o maior plano de vacinação da história. Hoje o mundo observa o enorme esforço que conseguimos fazer.



Da mesma forma, atuamos todos os dias na busca da recuperação da economia que vem apresentando crescimento sustentado do emprego registrado, da produção, das exportações e do consumo.



Tivemos que governar em um contexto muito adverso. Conseguimos superar os obstáculos que surgiram em nosso caminho. Mas sabendo de tudo o que conquistamos, tenho certeza de que estamos em um momento crucial da história argentina e mundial. Percebo que hoje novas tensões se somam a velhos desafios que não sabíamos ou não podíamos enfrentar.



A inflação é um fenômeno histórico na Argentina, quase uma maldição com a qual muitos de nós crescemos. Tem sido um beco recorrente do qual parece impossível sair. Vimos pacotes, planos, grandes anúncios. Nós também os vimos falhar repetidamente.



Tivemos inflação de dois dígitos por dez anos consecutivos. Quando assumi o cargo em dezembro de 2019, a Argentina tinha uma inflação próxima de 54% ao ano.

Em 2015, quem me antecedeu na Presidência, afirmou ser capaz de resolver o problema da inflação de um dia para o outro. Ele alegou que era muito fácil de fazer. A verdade é que se enganou, aprofundou consideravelmente o problema e deixou a sua posição revelando uma inflação média anual de quase 41%.



Resolver o problema da inflação na Argentina exige que revejamos nossa experiência, compreendamos sua complexidade e nos dêmos uma saída com a qual todos nos comprometamos.



O acordo com o Fundo Monetário Internacional permite-nos começar a ordenar as variáveis ​​macroeconómicas centrais no combate à inflação, que é, como sempre dizemos, um fenómeno multicausal. Para atacá-la é preciso acumular reservas, melhorar o crédito público, dissociar os preços domésticos dos internacionais, trabalhar ao mesmo tempo as políticas de renda e de preços e tomar uma bateria de medidas em que múltiplos atores são essenciais.



Este ponto de partida permite que a Argentina tenha mais reservas e acalme as expectativas de desvalorização que alguns geram apenas olhando para o próprio lucro. Reforçaremos nossas reservas e poderemos acabar com aqueles que semeiam expectativas de desvalorização que só aceleram a inflação.

O acordo também nos permite melhorar a posição de nosso país com o resto do mundo e fortalecer projetos de investimento que auxiliem a inserção de nossas empresas no mundo global.



Nesses dois primeiros anos de gestão, em cada país que visitei, eles se encarregaram de me alertar sobre a importância da Argentina regularizar sua dívida com o Fundo Monetário Internacional. Isso era necessário para que as empresas argentinas tivessem acesso ao crédito. Agora podemos liberar todas as oportunidades produtivas do nosso país. Além disso, poderemos financiar as despesas de capital de nosso governo, com organizações internacionais e bilaterais, bem como continuar a fortalecer o financiamento interno. Isso nos permitirá depender menos da questão monetária e fortalecer nosso Banco Central.



Mas isso não será suficiente. Também precisamos fortalecer as expectativas. Só conseguiremos isso se conseguirmos sentar em volta da mesma mesa, construindo os entendimentos necessários para construir o futuro. Não podemos fazê-lo enquanto continuarmos a viver num país onde alguns, por precaução, aumentam os preços com total desdém. Não podemos continuar permitindo que alguns aproveitem um momento de exceção para acumular lucros em detrimento da sociedade argentina.



Para enfrentar esta batalha precisamos do empenho de todos. Esse problema nos afeta como grupo social que somos. Afeta empresas que não podem planejar. Afeta os bolsos das famílias que não conseguem sobreviver.



Um problema que é de todos é resolvido por todos. Todos devemos fazer parte da construção da solução.



Além disso, nas últimas semanas, acrescentou-se mais uma situação para agravar esse contexto inflacionário.



O mundo foi convulsionado por um evento muito infeliz. Todos os dias vemos imagens na televisão da guerra com sua morte e sua devastação.

Essa guerra afeta basicamente o país que sofre essa agressão e seus habitantes. Aí estão as principais vítimas. Mas o impacto da guerra se estende, de outras formas, a todo o mundo.



É importante que saibamos como esta guerra nos afeta. Suas consequências já estão na Argentina.



A Rússia e a Ucrânia são dois países muito importantes na produção mundial de cereais. Eles fornecem quase 30% das exportações mundiais de trigo e cerca de 80% das exportações de óleo de girassol.



Assim, o conflito acaba afetando o mundo inteiro, pois afeta a produção de matéria-prima, central para nossa alimentação diária. Estou falando de farinha, pão, macarrão e dezenas de alimentos que consumimos no nosso dia a dia.

Por esse motivo, todos os países começam rapidamente a tentar se fornecer esse bem e os preços começam a subir rapidamente.



Uma informação permitirá que eles avaliem a gravidade do problema. A tonelada de trigo custava, antes de 20 de fevereiro, dia em que a guerra eclodiu, menos de 300 dólares. O início do conflito deu início a um aumento inusitado que o levou a níveis recordes.



Na história mundial, o trigo nunca custou o que custa nos dias de hoje, atingindo valores acima de 400 dólares por tonelada.



Nenhum país escapa a tal cenário. Nem a Argentina.



O preço doméstico do trigo usado para pão, que estava sendo vendido em torno de 26.000 / 27.000 pesos por tonelada antes de 20 de fevereiro, subiu rapidamente para valores acima de 30.000 pesos assim que o conflito começou, e nos últimos dias supera 35.000 pesos por tonelada.



Isso claramente nos afeta e se soma aos muitos problemas que já temos e dos quais todos estamos cientes. Seria absurdo culpar a guerra pela nossa inflação. Mas a verdade é que está tendo um impacto negativo e causando maiores problemas. Tenho o dever de avisar que esse contexto internacional complica ainda mais as coisas.

A inflação é um problema sério para os argentinos. A guerra o agrava.



Ouvi dizer que a Argentina não deveria ter problemas por ser um país produtor de alimentos. Eu gostaria que fosse assim. Produzimos grande parte dos alimentos que comemos em nossas casas. Mas a formação de seus preços não depende inteiramente de nós. Estes são formados em mercados internacionais, cujos valores subiram e continuarão subindo e, consequentemente, já estão pressionando os preços domésticos.



Também ouvi dizer que esta guerra representa uma oportunidade para a Argentina. Acredito que uma guerra, não importa onde esteja, nunca pode se tornar uma oportunidade. Uma guerra é sempre uma má notícia. Uma tragédia do humano, mas também do social e econômico. Do ponto de vista humanitário já vimos isso com as imagens cruas que vêm da Ucrânia. Do ponto de vista social, vemos isso com a enorme crise migratória de seus países vizinhos. E do ponto de vista econômico, as consequências já começam a ser vistas.



Por isso, como Presidente da Nação, tenho a obrigação e a responsabilidade de proteger a mesa argentina dessas consequências econômicas. Nosso objetivo deve ser, por um lado, garantir o fornecimento de insumos para que a cadeia de suprimentos seja cumprida. E, por outro, garantir que os preços dos produtos de consumo mais relevantes sejam acessíveis às famílias argentinas. Em nosso país, nenhuma família sobra e, portanto, nenhuma família será deixada sozinha.



Não vou ficar passivo nesta situação. Não fazer nada teria consequências muito claras: o aumento do trigo aumentaria os custos de produção de pão, macarrão e farinha que milhões de argentinos e argentinos consomem. E não se trata de aumentos que infelizmente sofremos por conta da desordem macroeconômica que tivemos que enfrentar, mas de um impacto que atingiria ainda mais as famílias com aumentos inusitados da cesta básica.



Tomei a decisão de proteger os argentinos desse fenômeno inesperado e espero que seja transitório.



Decidi criar um fundo de estabilização com o objetivo de evitar a transferência desse aumento do preço internacional para o preço pago pelos argentinos. Instruí meus ministros a tomarem as medidas necessárias e eles se encarregarão de comunicá-las a partir de amanhã.

Garantir o pão na mesa dos argentinos é fundamental e está no centro das decisões que tomamos diante dessa emergência. Mas é apenas uma parte.



Decidi que o gabinete econômico deve se concentrar a partir deste momento na implementação de todas as medidas necessárias para enfrentar a inflação, principalmente a que vemos nos alimentos. Dei instruções aos meus ministros para que construam acordos com os diferentes setores, mas não hesitem em aplicar todas as ferramentas do Estado para estabelecer e fazer cumprir as medidas necessárias. Eles e eles se encarregarão de mantê-lo informado diariamente sobre as medidas que serão implementadas a partir deste momento.



Estamos em uma situação extraordinária que exige soluções extraordinárias.



Por isso, a partir desta segunda-feira, convocarei os representantes dos setores produtivos, empresários, trabalhadores formais e da economia popular, representantes do campo e do comércio, pequenas e médias empresas e sociedade civil para uma mesa de acordos que permitirá para desenharmos um amanhã na luta contra a inflação.



Esperamos encontrar acordos que ajudem a baixar a inflação e garantam o aumento do poder aquisitivo dos salários. Não vamos deixar de controlar e fiscalizar os preços, aplicando a lei da oferta se necessário e utilizando todos os instrumentos de que dispõe o Estado para cumprir o objetivo de controlar os preços.



Nossa batalha hoje é contra os especuladores. Contra os gananciosos. Contra aqueles que ainda buscam em situações tão complexas obter uma renda extraordinária. Contra os pessimistas habituais, que tentarão instalar cada homem por si ou procurar culpados rápidos e respostas simples.



Não me cansarei de repetir: ninguém se salva sozinho. Ouvirei suas propostas e suas preocupações e lhe transmitirei os caminhos que estamos percorrendo. É hora de cada setor pensar em sua contribuição para este momento crucial no mundo e na Argentina.



No mesmo caminho, dialogarei com cada governador e com todos os prefeitos para que as medidas que adotamos cheguem a todos os cantos da Argentina. Precisamos de combatentes contra a especulação e a inflação em todos os negócios, em todas as mesas, em todas as casas. Esta batalha precisa de cada um de nós e de nós.

Vamos consolidar nossas reservas do Banco Central. Vamos promover o investimento e a produção nacional. Vamos melhorar o financiamento das políticas públicas. Vamos aprofundar o diálogo e buscar acordos para conter preços e melhorar a renda.



Assumimos o controle desse problema que afeta a todos nós. O problema de todos é resolvido por todos. Todos devemos fazer parte da construção da solução.



Enfrentamos os problemas em 2020. E saímos para combater a pandemia com uma campanha histórica de vacinação.



Colocamo-nos na vanguarda da recuperação em 2021. E atingimos um crescimento económico de 10% com recordes na indústria, construção, turismo e metalurgia, entre outros setores.



Depois de ter resolvido a dívida insustentável com os credores privados e com o Fundo Monetário Internacional, devemos defender o nosso desenvolvimento social e económico. É por isso que também assumiremos a liderança na luta contra a inflação. Vamos defender e proteger a mesa das famílias argentinas. Vamos fazê-lo juntos, unidos, entre todos nós. Confiando na nossa força e na nossa perseverança. Conhecemos o rumo, estamos na estrada. Embora tenhamos que passar por momentos difíceis, vamos construir aquela Argentina que sonhamos.

