AMLO responde aos EUA em comício massivo: “jamais permitiremos que nossa dignidade seja pisoteada” (vídeo)

Sputnik Mundo - Em um grande evento realizado no Zócalo da Cidade do México, o presidente Andrés Manuel López Obrador advertiu que seu governo nunca permitiria que o Exército dos Estados Unidos interviesse no país latino-americano para supostamente combater o crime organizado.

Diante da insistência de vários legisladores norte-americanos para que as Forças Armadas daquele país possam realizar operações em solo mexicano para combater o tráfico de fentanil, o presidente mexicano foi enfático ao afirmar que essa estratégia nem sequer existe como possibilidade.

"A partir deste Zócalo, o coração político e cultural do México, lembramos aos políticos hipócritas e irresponsáveis ​​[dos Estados Unidos] que o México é um país independente e livre, não uma colônia ou um protetorado dos Estados Unidos, e que eles podem ameaçam cometer qualquer ultraje, mas nunca permitiremos que violem nossa soberania e pisoteiem a dignidade da nossa pátria", disse López Obrador diante de dezenas de milhares de pessoas, por ocasião da comemoração do 85º aniversário do Petróleo Expropriação.

Ele também considerou que os congressistas e ex-funcionários que propuseram políticas intervencionistas no México —como Lindsey Graham, John Kennedy e Mike Pompeo— "estão acostumados a ver o cisco no olho dos outros e não a trave em seus próprios olhos".

Segundo o presidente, esses políticos fizeram tais sugestões "em um plano de propaganda" e "para fins eleitorais e políticos".

“Eles argumentaram que, se não detivessemos o tráfico de fentanil na fronteira norte, iriam propor ao Congresso de seu país que soldados americanos ocupassem nosso território para enfrentar o crime organizado”, disse López Obrador.

O presidente também indicou que o México tem a segurança energética e alimentar entre seus principais objetivos, já que tem dito repetidamente que a crise econômica causada pela Covid-19 e as sanções ocidentais contra a Ucrânia são lições que todas as economias emergentes devem aprender para não depender de insumos estrangeiros.

“Podemos garantir que a soberania do petróleo está sendo garantida. No ano que vem não vamos comprar gasolina, diesel ou outros derivados de petróleo no exterior. Vamos processar todas as nossas matérias-primas”, disse López Obrador.

Da mesma forma, aproveitou para comentar a questão da sucessão presidencial, que ocorrerá em 2024, quando ocorrerem as eleições federais. Segundo ele, o "processo de transformação" que lidera terá continuidade caso alguém de seu partido, Morena, continue no poder.

"Estou convencido de que qualquer um dos candidatos que vencer a votação para eleger o candidato do nosso movimento aplicará a mesma política a favor do povo e a favor da nação. A continuidade está assegurada", afirmou.

