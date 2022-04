Argentina anuncia retomada das relações com a Venezuela e Celso Amorim elogia

Apoie o 247

247 - O presidente da Argentina, Alberto Fernández, afirmou que pretende retomar seus vínculos diplomáticos com a Venezuela. "A Argentina quer recuperar seu vínculo diplomático com a Venezuela e que, no diálogo, recupere seu funcionamento normal como país e sociedade", disse.

Fernández também é presidente da Comunidade de Estados Latino-Americanos e Caribenhos (Celac), entidade que alguns países defendem que deva substituir a Organização dos Estados Americanos (OEA).

Sua declaração foi dada durante conferência de imprensa diante dos acordos bilaterais com o presidente do Equador, Guillermo Lasso.

O ex-ministro e diplomata Celso Amorim elogiou a decisão do presidente argentino, em declaração dada ao Brasil 247. “Creio que o restabelecimento de relações diplomáticas plenas entre a Argentina e a Venezuela é um passo positivo para o indispensável diálogo entre países sul-americanos que enfrentam o desafio comum do desenvolvimento, da democracia, da justiça social e da soberania. Esses objetos só serão alcançados pela integração plural respeitosa dos princípios da não intervenção e da autodeterminação”, disse.

🎙️"Argentina quiere recuperar su vínculo diplomático con Venezuela y que, en el diálogo, recupere su normal funcionamiento como país y sociedad". El presidente @alferdez en la conferencia de prensa tras la firma de acuerdos bilaterales junto al presidente de 🇪🇨, @LassoGuillermo. pic.twitter.com/eicDKSGJq9

