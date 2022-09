Argentina está emergindo no mercado de lítio e pode exportar 200 mil toneladas em 2025

A Argentina, juntamente com a Bolívia e o Chile, faz parte do chamado Triângulo do Lítio edit

Sputnik Mundo - A Argentina poderá ter aproximadamente 200.000 toneladas de carbonato de lítio para exportar em 2025, disse o presidente dos conselhos da Y-TEC (YPF Tecnología) e YPF Litio, Roberto Salvarezza.

"Temos a segunda reserva mundial de lítio e somos o quarto produtor mundial de carbonato de lítio (...) e a Argentina poderia ter aproximadamente 200.000 toneladas de carbonato de lítio para exportar em 2025", disse o chefe à Rádio Télam.

Salvarezza explicou que atualmente existem duas empresas em produção nas salinas localizadas na fronteira das províncias de Catamarca e Salta (nordeste), que exportam cerca de 40 mil toneladas de carbonato de lítio.

Acrescentou que há mais vinte projetos em desenvolvimento, praticamente todos estrangeiros.

A YPF decidiu intervir na exploração deste recurso e obteve um contrato com a empresa mineira Catamarca Minera y Energética, disse.

"Agora, pela primeira vez, temos a possibilidade de uma empresa nacional estar presente na obtenção do recurso", disse ele sobre o novo papel da YPF na extração de lítio.

Salvarezza esclareceu que o objetivo não é apenas o carbonato de lítio, mas industrializá-lo da mesma forma que com o gás.

A Argentina, juntamente com a Bolívia e o Chile, faz parte do chamado Triângulo do Lítio, um conjunto de salinas no qual se concentram mais de 85% das reservas mundiais desse metal.

