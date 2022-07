Argentina: governo nomeia Silvina Batakis como nova ministra da Economia

Apoie o 247

247 - O presidente argenntino, Alberto Fernández, nomeou neste domingo, 3, Silvina Batakis ao cargo de ministra da Economia do país, após a inesperada renúncia de Martín Guzmán, que deixou o cargo neste sábado, 2.

A nomeação da nova ministra pelo presidente foi confirmada pela porta-voz da Presidência, Gabriela Cerruti, em sua conta no Twitter. Ela definiu Batakis como uma "economista reconhecida".

"O presidente Alberto Fernández nomeou Silvina Batakis como chefe do Ministério da Economia. Batakis é uma renomada economista que cumpriu esse papel na província de Buenos Aires entre 2011 e 2015", publicou Cerruti.

Batakis, 54, ocupou o cargo de ministra da Economia na província de Buenos Aires, durante a gestão do atual ministro da Produção, Daniel Scioli. De 2019 e até agora, ela atuou como secretária de províncias do Ministério do Interior.

