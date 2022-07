Argentina: Sergio Massa, presidente da Câmara, assumirá como superministro da Economia

Silvina Batakis renunciou nesta quinta. Ela esteve à frente do Ministério da Economia por apenas 24 dias e liderou a última reunião entre o governo argentino e o FMI edit

Apoie o 247

ICL

247 - O presidente da Câmara dos Deputados da Argentina, Sergio Massa, será o novo ministro da Economia após a renúncia de Silvina Batakis. Massa assumirá o cargo assim que resolver seu afastamento da Casa.

A informação foi confirmada pela Presidência. Segundo comunicado oficial, o presidente Alberto Fernández decidiu “reorganizar as áreas econômicas de seu gabinete para melhor funcionamento, coordenação e gestão”, criando um superministério que unifica as pastas de Economia, Desenvolvimento Produtivo e Agricultura, Pecuária e Pesca.

Nesta quinta, o BC argentino elevou sua taxa básica de juros em 8 pontos percentuais, para 60%, marcando a sétima alta somente neste ano. Analistas esperam que a inflação no país ultrapasse os 80% em 2022.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Quem é Sérgio Massa?

Massa, advogado de 50 anos, além de presidente da Câmara dos Deputados, foi chefe de gabinete do governo de Cristina Fernández entre 2008 e 2009, prefeito da cidade de Tigre, onde foi reeleito após deixar cargo no Executivo e fez parte do lançamento da coalizão Frente de Todos a partir de 2013.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Embora de momento não tenha feito declarações oficiais, o novo ministro anunciou que vai definir a montagem da nova pasta na segunda-feira. (Com ARN).

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.